"شقيق فنان شهير وعمل بوزارة التربية والتعليم".. معلومات عن "عبده القماش" أنور إسماعيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

تمر اليوم ذكرى ميلاد الفنان أنور إسماعيل الـ91، إذ إنه ولد في 1 أغسطس 1929.

وإليكم بعض المعلومات عن الفنان الراحل..

- ولد في محافظة الشرقية، وتخرج في معهد التمثيل عام 1959، بالإضافة إلى بكالوريوس كلية التجارة.

- بدأت علاقته بالمسرح من خلال عمله بالمسرح المدرسي في وزارة التربية والتعليم، قبل أن ينتقل إلى المسرح القومي.

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- جمعه عمل وحيد بالفنان عادل إمام، وهو فيلم "النمر والأنثى" وجسد خلاله دور عبده القماش، ويعد أشهر أدواره في السينما.

- بدأت علاقته بالسينما في عام 1963 من خلال فيلم أيام زمان، ولكن كان يعمل قبلها في المسرح، ومن أشهر مسرحياته حلاق بغداد.

- هو شقيق الفنان الراحل جمال إسماعيل، والموسيقار على إسماعيل.

- رغم وفاته عام 1989، فقد عرض له بعض وفاته العديد من الأعمال وصولا لعام 1992 منها: "فيلم الإرهاب، مسلسل أحلام الظهيرة، ألف ليلة وليلة، الحب في عصر الجفاف"، وغيرها.

- توفي في حي السيدة زينب عام في 23 أبريل عام 1989.