كندة علوش تعزي باسل خياط في وفاة والده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر : حرصت الفنانة السورية كندة علوش، على تقديم واجب العزاء في والد الفنان باسل خياط. وكتبت كندة، عبر حسابها على تويتر: "‏عزائي للصديق الغالي ‎باسل خياط في وفاة والده سمير خياط.. رحمه الله وجعل مثواه الجنة، وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان". يذكر أن الفنان باسل خياط، أعلن، مساء السبت، في منشور له عبر حسابه على إنستجرام، عن وفاة والده.

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