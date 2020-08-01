"من أشطر الفنانين".. المنتج هشام جمال يهنئ عمرو وهبة بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرص المنتج هشام جمال، على تهنئة الفنان عمرو وهبة، بعيد ميلاده.

ونشر جمال، صورة له مع وهبة عبر حسابه على إنستجرام، وعلق : "كل سنة وأنت طيب لواحد من أشطر وأطيب وأكتر الفنانين اللي أعرفهم اجتهادا وموهبة".

يُذكر أن الفنان عمرو وهبة شارك في دراما رمضان الماضي بمسلسل "فلانتينو" بطولة: عادل إمام، وداليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وعمرو وهبة، ورانيا محمود ياسين، وهدى المفتى، وسليمان عيد، وحمدى الميرغنى، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامى إمام.