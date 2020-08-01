محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
حرص المنتج هشام جمال، على تهنئة الفنان عمرو وهبة، بعيد ميلاده.
ونشر جمال، صورة له مع وهبة عبر حسابه على إنستجرام، وعلق : "كل سنة وأنت طيب لواحد من أشطر وأطيب وأكتر الفنانين اللي أعرفهم اجتهادا وموهبة".
يُذكر أن الفنان عمرو وهبة شارك في دراما رمضان الماضي بمسلسل "فلانتينو" بطولة: عادل إمام، وداليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وعمرو وهبة، ورانيا محمود ياسين، وهدى المفتى، وسليمان عيد، وحمدى الميرغنى، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامى إمام.
كانت هذه تفاصيل خبر "من أشطر الفنانين".. المنتج هشام جمال يهنئ عمرو وهبة بعيد ميلاده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.