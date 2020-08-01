هكذا احتفل راغب علامة بعيد الجيش اللبناني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر: حرص الفنان راغب علامة، على الاحتفال بعيد الجيش اللبناني، عبر حسابه على تويتر. وكتب علامة: "في عيد الجيش اللبناني.. عيد المؤسسة الشريفة التي قدمت التضحيات الجسيمة لكي يبقى لبنان". وأضاف: "أتقدم من جنودنا الأبطال قيادةً وضباطاً وأفراد بأطيب التمنيات في هذه المناسبة.. اللهم احمي جيشنا العظيم ومؤسستنا الشريفة.. كل عام وأنتم الشرف والتضحية والوفاء". جدير بالذكر أن شهر أبريل الماضي شهد طرح راغب علامة أغنيته الجديدة "أنتو أملنا"، للتوعية ضد فيروس كورونا ولتوجيه الشكر للأطباء، كلمات نزار فرنسيس، ألحان جان ماري رياش، والكليب من إخراج سامي صعب.

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