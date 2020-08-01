فيديو| شاهد أحمد عز يغني لعزيزة جلال بمسرحية "علاء الدين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

ظهر الفنان أحمد عز على خشبة المسرح خلال عرض مسرحية "علاء الدين" وهو يغني أغنية "بتخاصمني حبة وتصالحني حبة"، للفنانة عزيزة جلال.

ونشر الفنان محمد جمعة، فيديو لعز وهو يغني على المسرح، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "لأول مرة هأشوف أحمد عز بيغني لايف على المسرح.. مسرحية علاء الدين ".

مسرحية "علاء الدين" بطولة: أحمد عز، محمد جمعة، محمد ثروت، سامي مغاوري، تارا عماد، ومن إخراج مجدي الهواري، وتعرض حاليا.