نقل منذ قليل، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية تركي آل الشيخ إلي إحدي وحدات العناية المركزة بالمستشفى الخاص التي يتلقي بها العلاج في ولايه نيو يورك بالولايات المتحدة الأمريكية، ووضعه علي جهاز تنفس صناعي، لعدمقدرته على التنفس، وعدم إنتظام دقات القلب.
وكان قد تعرض تركى آل الشيخ لحالة إغماء فى الطائرة وبمجرد وصوله الي نيويورك تم نقله على الفور إلىمستشفى(NYP Hospital New York Presbyterian)، ويخضع الآن تحت العلاج والملاحظة بالمستشفي لحين إفاقته.
يذكر أن، المستشار تركي آل الشيخ كان قد تعرض لوعكة صحية في يناير الماضي، أدت إلى إنتقاله لـ نيويورك بأمريكا وإجرائه عدة عمليات جراحية تحت إشراف فريق طبي أمريكي بأحد مستشفيات نيويورك.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تدهور حالته الصحية .. نقل تركي آلـ شيخ للعناية المركزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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