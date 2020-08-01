أغنية يا بلدنا يا حلوة لـ عمرو دياب تحقق 3 ملايين مشاهدة

حقق كليب أغنية "يا بلدنا يا حلوة" للهضبة، عمرو دياب، نسبة مشاهدات عالية بعد طرحه بيومين، حيث حصد الكليب 3 مليون و 100 ألف مشاهدة، عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب".

أغنية "يا بلدنا يا حلوة" من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي وتوزيع طارق مدكور.

وظهر الهضبة، خلال الكليب، فى العديد من الأماكن السياحية فى مصر وخلال تواجده على مركب بنهر النيل، حيث أبرز جمال مصر المتأصل فى حضارتها ومبانيها التاريخية.

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يذكر أن آخر أعمال النجم عمرو دياب ألبوم "سهران" والذى ضم 16 أغنية تعاون فيه مع عدد من

الشعراء والملحنين والموزعين، أبرزهم أيمن بهجت قمر وتامر حسين وصابر كمال وعمرو مصطفى وعزيز الشافعي ومحمد يحيى وطارق مدكور ورامي سمير وأسامة الهندي ونادر حمدي، وشهد الألبوم مفاجأة بتعاونه لأول مرة مع ابنته جانا والتي شاركت في غناء وتلحين أغنية "جميلة"، وكذلك تعاون أحمد زغلول مدير أعمال عمرو دياب في الألبوم بأغنية من كلماته وألحانه وهي "روح".