بعد تسريب فيلم صاحب المقام .. رواد منصة شـاهد يفقدون ميزتهم الحصرية

بعد طرح فيلم "صاحب المقام"، عبر منصة "شاهد" الرقمية، ليكون متاحاً لمشتركي خدمة "شاهد VIP"، تم تسريب الفيلم، ليصبح متاحاً لجميع مواقع مشاهدة وتحميل الأفلام المنتشرة عبر شبكة الإنترنت.

وبعد تسريب الفيلم، إفتقد رواد منصة "شاهد VIP"، ميزتهم الحصرية في مشاهدة الفيلم قبل عرضه في دور العرض السينمائية، حيث أصبح متاحاً

لأي شخص العثور على الفيلم وتحميله.

وكانت الشركة المنتجة لفيلم "صاحب المقام"، قد كشفت عن حصول منصة "شاهد VIP" الرقمية، على حق العرض الأول للفيلم، قبل طرحه رسمياً في دور العرض بموسم عيد الأضحى المبارك.

Advertisements

فيلم "صاحب المقام" من بطولة يسرا، آسر

ياسين، أمينة خليل، بيومى فؤاد، وضيوف الشرف ريهام عبد الغفور، محمود عبد المغنى، إنجى المقدم، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج أحمد السبكي.

وتدور أحداث الفيلم حول رجل أعمال يدعى يحيى، يعيش في عالم من الثروة واللا مبالاة، وحينما يقرر هدم مقام يرتاد عليه الزوار من أجل إنشاء منتجع سياحي، سرعان ما تنقلب الأمور، ويصبح الأمل الوحيد في امرأة غامضة تُدعى روح.