فيديو .. محمد رمضان في كواليس كليب رايحين نسهر

طرح النجم محمد رمضان كواليس تصوير كليب رايحين نسهر، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.
وكليب رايحين نسهر من إخراج محمد سامي، والأغنية من
يذكر أن النجم الكبير محمد رمضان طرح مؤخرًا كليب بعنوان تيك توك، والكليب من إخراج حسام الحسيني، والأغنية من كلمات فرغلي بلاكس، وسوبر ساكو، وألحان فرغلي بلاكس، ودا كابوس، وتوزيع سوبر ساكو، كما شارك في الكليب الفنان العالمي سوبر ساكو، وكسر الكليب حاجز الـ 10 ملايين نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.
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