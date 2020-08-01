بيونسيه تتصدر قوائم البحث بعد طرح Already من فيلم Black Is King

تصدرت أغنية "Already" للنجمة العالمية بيونسيه، موقع الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب".

وحققت الأغنية في أقل من 24 ساعة، 4 مليون مشاهدة، حيث قررت النجمة العالمية، إهداء أغنيتها لمحبيها

قبل طرح فيلم Black Is King علي منصة ديزني بلس .

ويتناول فيلم "Black is king" موضوع "The lion king

"في نسخته التي تتضمن مشاهد مصوّرة حقيقية، إذ يخبر قصة صبي صغير ينطلق في رحلة تهدف إلى التعلم. وقد حولت بيونسيه هذا الفيلم مشروعاً طموحاً يتميز بجماليات، وأشاد به النقاد، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.