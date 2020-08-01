هنأ الفنان هشام جمال، الفنان عمرو وهبة بعيد ميلاده، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. ونشر هشام صورة وظهر من خلالها مع عمرو وهبة، وعلق مهنئًا: كل سنة وأنت طيب لواحد من أشطر وأطيب وأكثر الفنانين اللي اعرفهم اجتهادًا وموهبه. مهنئًا: كل سنة وأنت طيب لواحد من أشطر وأطيب وأكثر الفنانين اللي اعرفهم اجتهادًا وموهبه. Advertisements يذكر أن الفنان هشام جمال والفنان عمرو وهبة شاركا مؤخرًا في بطولة مسلسل بدل الحدوتة 3، والمسلسل من تأليف أيمن وتار، وإخراج خالد الحلفاوي، وبطولة كل من سمير غانم، دنيا سمير غانم، هشام ماجد، محمد سلام، بيومي فؤاد، شيماء سيف، عمرو وهبة، محمد أوتاكا، أحمد رزق، سارة عبد الرحمن، علاء زينهم، سلوى محمد علي، سماح أنور، محمد ثروت. ، والمسلسل من تأليف أيمن وتار، وإخراج خالد الحلفاوي، وبطولة كل من سمير غانم، دنيا سمير غانم، هشام ماجد، محمد سلام، بيومي فؤاد، شيماء سيف، عمرو وهبة، محمد أوتاكا، أحمد رزق، سارة عبد الرحمن، علاء زينهم، سلوى محمد علي، سماح أنور، محمد ثروت.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر على طريقته الخاصة .. هشام جمال يهنئ عمرو وهبة بعيد ميلاده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.