بـاسل الخياط يعلن وفاة والده ويطلب من جمهوره الدعاء له بـالرحمة

أعلن الفنان باسل الخياط وفاة والده، منذ قليل، مطالباً من جمهوره ومحبيه ومتابعيه الدعاء له بالرحمة، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
وكتب "باسل": "أبي، كنت أتمنى أن تغفوعيناك الطيبتان على وجهى قبل أن ترحل"
وتابع، وداعا للرجل الأول فى حياتى، وداعا لحنانك الأبدى، وداعا سمير خالد الخياط أبو باسل، رحمك الله وأدخلك فسيحجنانه. إنا لله وإنا إليه راجعون.
يذكر أن آخر أعمال النجم باسل الخياط، مسلسل "النحات"، والذي شارك من خلاله في الماراثون الرمضاني المنقضي، وتدور أحداثه في إطار تشويقي، ويشارك في بطولته الفنانة ندى بو فرحات، من تأليف بثينة عوض، ومن إخراج التونسي مجدي السميري.
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