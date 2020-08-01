محمود عبد المغني يعرب عن سعادته بإشادة الجمهور بدورة في صاحب المقام

أعرب الفنان محمود عبدالمغني عن سعادته، بعد ردود أفعال الجمهور والإشادة بدوره في فيلم "صاحب المقام"، الذي تم طرحه في عيد الأضحى المبارك على إحدى المنصات الرقمية.

ونشر "عبدالمغني" عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"،

بعض التعليقات التي جائته من الجمهور.

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فيلم "صاحب المقام" بطولة يسرا، وآسر ياسين، وأمينة خليل، وبيومى فؤاد، ومحمود عبدالمغني وريهام عبدالغفور، ونسرين أمين، وإنجى المقدم، إخراج ماندو

العدل.

وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى سياسى حول سيدة من أولياء الله الصالحين تجسدها الفنانة يسرا، وتحاول إنقاذ النجم آسر ياسين، الذى يجسد شخصية رجل أعمال يتبع سياسة احتكار السوق التجارى بشتى الطرق من أجل التحكم فى تحقيق أرباح رأسمالية وغيرها وذلك بعيدا عن القيم والمبادئ.