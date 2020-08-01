اتحاد الدراما المغربى ينعى د. حسن عطية

أرسل الفنان المغربي الكبير عبد الكبيرالركاكنة رئيس الاتحاد المغربي لمهن الدراما رسالة إلى الناقد الفنى هيثم الهوارى رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة رسالة تعزية نعى فيها د.حسن عطية مستشار الاتحاد وعميد معهد الفنون المسرحية الأسبق قائلًا: ببالغ الحزن وعميق الأسى تلقينا فى الاتحاد المغربى لمهن الدراما نبأ وفاة المشمول برحمة الله الدكتور حسن عطية، أستاذ النقد والدراما وعميد سابق لمعهد الفنون المسرحية بجمهورية مصر العربية، أحد مؤسسي اتحاد المسرحيين الأفارقة، واحد الأطر المسرحية العربية، المشهود له بكفاءته وعطاءاته ورفعة أخلاقه. وفاة المشمول برحمة الله الدكتور حسن عطية، أستاذ النقد والدراما وعميد سابق لمعهد الفنون المسرحية بجمهورية مصر العربية، أحد مؤسسي اتحاد المسرحيين الأفارقة، واحد الأطر المسرحية العربية، المشهود له بكفاءته وعطاءاته ورفعة أخلاقه. وبهذه المناسبة الأليمة يتقدم المكتب Advertisements الوطني للاتحاد المغربي لمهن الدراما بالمملكة المغربية، نيابة عن كل أطره ومنخرطية وكافة الفنانين المغاربة، بأحرالتعازي القلبية لكم وأسرة الفقيد ولعموم فنانى مصر المحروسة , ضارعين للمولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته مع الأنبياء والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا وأن يلهمكم وذويه الصبر والسلوان , إنه على قدير وبالإجابة جدير، وإنا لله وإنا إليه راجعون. الوطني للاتحاد المغربي لمهن الدراما بالمملكة المغربية، نيابة عن كل أطره ومنخرطية وكافة الفنانين المغاربة، بأحرالتعازي القلبية لكم وأسرة الفقيد ولعموم فنانى مصر المحروسة , ضارعين للمولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته مع الأنبياء والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا وأن يلهمكم وذويه الصبر والسلوان , إنه على قدير وبالإجابة جدير، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

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