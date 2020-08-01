أرسنال يحرز كأس إنجلترا ويتأهل إلى الدوري الأوروبي

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وسجل أوباميانغ هدفي أرسنال (28 من ركلة جزاء و67) بعد أن منح الأميركي كريستيان بوليشيتش التقدم لتشلسي (5) الذي أكمل اللقاء بعشرة لاعبين من الدقيقة 73 إثر طرد لاعب وسطه الكرواتي ماتيو كوفاتشيتش.
وبعد أن أنهى “المدفعجية” الدوري الممتاز في المركز الثامن وهو الأسوأ له منذ 25 عاما، كان مطالبا بالفوز في نهائي للكأس للحصول على بطاقة التأهل الأوروبي وتفادي الفشل في المشاركة قاريا للمرة الأولى منذ موسم 1995-1996.
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