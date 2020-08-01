تراند اليوم : شاهد.. مش هتصدق شكل فاتن حمامة وهي بترقص مع ابنتها

لاشكّ في أنه وبعد مرور حوالى الـ5 سنوات على رحيل الممثلة المصرية ​فاتن حمامة، انها حاضرة كما ستبقى في ذاكرة الفن العربي وفي أذهان المشاهدين لما تركته من أعمال ناجحة ومهمة.

وهنا نعرض عليكم إحدى الصور القديمة والنادرة لها، والتي تصوّر جوانب عديدة من حياتها وشخصيتها تتعلق بحياتها العائلية والأمومة تحديداً، حيث تظهر في هذه الصورة وهي تمارس التمارين الرياضية في منزلها إلى جانب إبنتها الصغيرة في جوّ من المرح والعفوية كان واضحاً على وجهها.

يشار إلى أن فاتن حمامة، أغنت السينما العربية بالعديد من الأعمال الخالدة منها “دعاء الكروان” و”الحرام” و”موعد مع السعادة” و”موعد غرام” و”لا أنام” و”أفواه وأرانب” و”بابا أمين” و”لحن الخلود” و”موعد مع الحياة” وغيرها.