تراند اليوم : إيمان الحسيني تتحدي نفسها بالأدوار المركبة والصعبة

قالت الممثلة البحرينية ​إيمان الحسيني إنها تقرأ حالياً نصوصاً فنية لأعمال درامية، وأشارت إلى أنه تم الاتفاق بالفعل على عمل درامي جديد وهناك ما لم يتم الاتفاق عليه حتى الآن، وستدور الكاميرات لتصوير أحد الأعمال الدرامية خلال الشهر المقبل تمهيداً لعرضه في الموسم الرمضاني المقبل.

الحسيني قالت في حديثها لجريدة “الراي” الكويتية إنها واظبت على تحدي نفسها بالأدوار المُركبة والصعبة، معلنة تحضيرها لعدد من المفاجآت، التي تتعلق بأدوارها الفنية.

وأضافت :”أحرص دوماً على أن يكون اختياري نابعاً من قناعتي بقيمة النص وبجودة العمل بشكل عام، كي تكون هناك رؤية جديدة، ومختلفة كلياً عما قدمته من أعمال سابقة”.