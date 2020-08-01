شاهدي الفيديو

تداول فانز فاليري صور وفيديوهات من حفل زفافها، وأثنى الجميع على اطلالتها الهادئة والراقية، وهو ما اعتاد عليه محبوه منها أن تطلّ باطلالات راقية وناعمة منذ حصولها على لقبها الجمالي، ودخولها عالم التمثيل. شاهدي الفيديو Advertisements

اقتصر حضور حفل زفاف فاليري ابو شقرا على أقارب العروسين، وذلك التزاماً بالإجراءات الاحترازية بسبب جائحة كورونا. شاهدي الفيديو

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فاليري أبو شقرا تدخل القفص الذهبي بحفل مختصر بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.