- 1/2
- 2/2
ما تزال أي أخبار تتناول النجمة الراحلة سعاد حسني تستقطب انتباه الجمهور بكثرة حيث تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي مؤخراً صورة لها يقال انها اتخذت قبيل وفاتها بفترة قصيرة جداً.
عن هذه الصورة قال المصور الصحفي يحيى جان بعد مضي سنوات عديدة على وفاة سندريللا الشاشة العربية: "الراحلة سعاد حسني وصورة لم تر النور قبل رحيلها بفترة قصيرة."
ثم قال معلقا أيضا: "باين أنها بهالفترة بدت ترجع لصحتها وخسست وزنها وبهالفترة كانت عم تجري عمليات لزراعة اسنان جديدة."
وبعد نشر هذه الصورة وتعليقات المصور يحيى جان، بدا أنها استقطبت عددا كبيرا من المشاركات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كانت أغلب التعليقات حول مدى تحسن مظهرها وخسارة وزنها. كما ان النجمة الراحلة تبدو في الصورة وهي تأخذ وضعية وقوف مرتاحة للغاية مع ابتسامة جميلة على محياها. ما حدا بهم السؤال مجدداً: هل يعقل فعلاً أن يكون الانتحار نهاية حياة سعاد حسني؟
كانت هذه تفاصيل خبر صورة لـ سعاد حسني قبل وفاتها بفترة قصيرة تظهر إلى العلن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.