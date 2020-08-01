صورة لـ سعاد حسني قبل وفاتها بفترة قصيرة تظهر إلى العلن

ما تزال أي أخبار تتناول النجمة الراحلة سعاد حسني تستقطب انتباه الجمهور بكثرة حيث تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي مؤخراً صورة لها يقال انها اتخذت قبيل وفاتها بفترة قصيرة جداً.

الصورة المنسوبة الى سعاد حسني قبيل وفاتها بقليل

عن هذه الصورة قال المصور الصحفي يحيى جان بعد مضي سنوات عديدة على وفاة سندريللا الشاشة العربية: "الراحلة سعاد حسني وصورة لم تر النور قبل رحيلها بفترة قصيرة."

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ثم قال معلقا أيضا: "باين أنها بهالفترة بدت ترجع لصحتها وخسست وزنها وبهالفترة كانت عم تجري عمليات لزراعة اسنان جديدة."

وبعد نشر هذه الصورة وتعليقات المصور يحيى جان، بدا أنها استقطبت عددا كبيرا من المشاركات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كانت أغلب التعليقات حول مدى تحسن مظهرها وخسارة وزنها. كما ان النجمة الراحلة تبدو في الصورة وهي تأخذ وضعية وقوف مرتاحة للغاية مع ابتسامة جميلة على محياها. ما حدا بهم السؤال مجدداً: هل يعقل فعلاً أن يكون الانتحار نهاية حياة سعاد حسني؟