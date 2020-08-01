كنزي دياب تستجم في رحلة بحرية مع أصدقائها الشباب!

قامت ابنة الهضبة عمرو دياب كنزي دياب برحلة بحرية مع شلة من اصدقائها، وقد نشرت بنفسها مجموعة من الصور التي تظهرها معهم على متن قارب او مركب صغير محاطين بالمياه وقبالة الشاطئ. Advertisements ويبدو من الصور أن المجموعة الشبابية كانوا يمضون اوقاتاً مسلية جدا في الهواء العليل بعيداً عن أجواء المدينة الحارة والصاخبة.

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