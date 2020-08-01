وفاة المخرج آلن باركر صاحب الـ39 جائزة

السبت 1 أغسطس 2020

غيّب الموت المخرج البريطاني آلن باركر (76 عاماً) الذي يملك في رصيده من الأفلام "ميدنايت إكسبرس" و"باجزي مالون" و"فيم" وغيرها.



وأعلن متحدث باسم عائلة باركر أن المخرج الذي حصل خلال مسيرته على 10 جوائز "أوسكار" و10 جوائز "جولدن جلوب" و19 جائزة "بافتا"، توفي بعد صراع طويل مع المرض.

ووصفت أكاديمية جوائز أوسكار المخرج الراحل بأنه "موهبة استثنائية"، وأضافت في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "سنفتقده كثيراً".

وكان باركر بدأ حياته المهنية في مجال الإعلان، وأخرج في عام 1975 فيلمه الروائي الأول "باجزي مالون"، وهي محاكاة موسيقية ساخرة لأفلام العصابات خلال ثلاثينات القرن العشرين.

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أما فيلمه الثاني "ميدنايت إكسبرس" (1978)، فتناول الجحيم الذي عاشه أمريكي داخل أحد السجون التركية بعدما حاول مغادرة تركيا حاملاً بعض الحشيش، ونال هذا الفيلم جائزتي أوسكار و6 جوائز "جولدن جلوب" و4 جوائز "بافتا".

وفي عام 1981، أخرج فيلم "بينك فلويد- ذو وول" الذي أصبح مرجعاً لمحبي فرقة الروك البريطانية الشهيرة.

وكان "إيفيتا" الذي أخرجه عام 1996 آخر نجاحاته الكبرى، وهو فيلم موسيقي تؤدي فيه المغنية مادونا دور الممثلة والسياسية الأرجنتينية إيفا بيرون.

ومن أفلام باركر الأخرى "ميسيسيبي بورنينج" و"ذي كوميتمنتس".

وللراحل، وهو من مواليد 14 فبراير/شباط 1944، عائلة تتألف من زوجته ليزا، و5 أبناء، لديه منهم 7 أحفاد.