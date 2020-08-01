بالصور- فاليري ابو شقرا بإطلالة ملوكية في حفل زفافها

دخلت اليوم السبت ملكة جمال لبنان للعام 2015 فاليري أبو شقرا القفص الذهبي بزواجها من رجل الأعمال زياد عمّار، في زفاف أقيم في بكركي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعض الصور والفيديوهات من أجواء حفل الزفاف حيث أطلت فاليري بفستان زفاف مذهل من توقيع ديور صممته لها خصيصاً المديرة الإبداعية للدار ماريا غراسيا كيوري.

من موقع “الخليج 365” مبروك لفاليري وزياد.