شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما يجب معرفته عن الفيلم المصرى "عاش ياكابتن" المشارك بمهرجان toronto والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد مهرجان toronto السينمائي في دورته ال 45 والتي تقام من 10 إلي 20 سبتمبر، مشاركة الفيلم المصري الوثائقي "عاش ياكابتن" أو Lift Like a Girl ضمن فعالياته والتي تنتطلق اونلاين بسبب تفشي فيروس كورونا، الفيلم وثائقي يتناول التدريب علي رفع النساء الأثقال في شوارع الإسكندرية ، حيث يتتبع الفيلم الطفلة زبيبة البالغة من العمر 14 عامًا وهي تسعى لتحقيق حلمها في أن تصبح محترفه في مجال رفع الأثقال ويرصد الفيلم مدربها الكابتن رمضان والذي يؤمن بها، وسبق وأن درب العديد من نجوم وابطال المجال، بما في ذلك ابنته نهلة رمضان بطل العالم السابق ورائدة رفع الأثقال في مصر ، وكذلك عبير عبد الرحمن أول امرأة عربية حائزة على ميدالية أولمبية مرتين لمدة 4 سنوات وهو من إخراج المخرج مي زايد.

من جانب آخر يشهد المهرجان عرض فيلم Nomadland بطولة فرانسيس مكدورماند الحاصلة على جائزة الأوسكار، ضمن فعاليات مهرجاني فينسيا وتورونتو وذلك فى 11 سبتمبر المقبل، ويأتى ذلك ضمن تعاون المهرجانات العالمية فى عرض الأفلام وسط حائحة كورونا التى حرمت العديد من الأفلام من المشاركة فى كبرى المهرجانات العالمية.

Advertisements

وفازت فرانسيس مكدورماند بجائزة أوسكار أفضل ممثلة، وذلك عن دورها فى فيلم Three Billboards Outside Ebbing, Missouri وتدور أحداثه عن ميلدريد هايز، التى تتعرض ابنتها إلى القتل ولا تجد دعمًا كافيًا من الشرطة للوصول إلى الجانى فتقوم بتوجيه رسالة إلى وليام ويلوجبى مأمور شرطة البلدة التى تعيش فيها للوقوف إلى جوارها فى القضية.