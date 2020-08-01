شكرا لقرائتكم خبر عن نقل المستشار تركى أل الشيخ لوحدة العناية المركزة بإحدى مستشفيات نيويورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقل منذ قليل المستشار تركي آل الشيخ إلي إحدي وحدات العناية المركزة بالمستشفى الخاص التي يتلقي بها العلاج في ولايه نيو يورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وتم وضعه علي جهاز التنفس الصناعي، حيث أنه يعاني من صعوبة فى التنفس وعدم انتظام دقات القلب. وتعرض تركى آل الشيخ لحالة إغماء فى الطائرة وبمجرد وصوله الي نيويورك تم نقله على الفور إلى مستشفى (NYP Hospital)New York Presbyterian Hospital، والتي كان يعالج فيها يناير الماضي بعد إجراءه عده عمليات جراحية، وهو الآن تحت العلاج والملاحظة بالمستشفي لحين إفاقته، حتي استكمال شفائه. Advertisements

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