شكرا لقرائتكم خبر عن غادة عادل فى أحدث ظهور لها مع ابنها: الحب.. من قلب الحدث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت الفنانة غادة عادل، في صورة جديدة لها مع ابنها، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام، وهما يقضيان عطلتهما الصيفية.

وكتب نجل الفنانة غادة عادل على الصورة التي احتضنها فيها " ❤️الحب...من قلب الحدث???? كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد".

وعلى سياق آخر، تشارك الفنانة غادة عادل فيلم "قمر 14" الذى يلعب بطولته عدد من النجوم، على رأسهم خالد النبوى، ودينا الشربينى، ومن إخراج هادى الباجورى، ويعد الفيلم هو أول عمل يتم تصويره عقب عطلة فيروس كورونا، التى اجتاحت العالم، وجعلت صناع السينما يؤجلون طرح وتصوير أفلامهم، ويجسد مهران ضمن العمل شقيق الفنانة غادة عادل، خاصة أن العمل يعتمد على أكثر من حكاية.

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وعلم ”الخليج 365” أن فيلم "قمر 14" يضم 5 خطوط درامية، وكل خط حكاية درامية يقدم بطولتها عدد من الفنانين، وتأتى قائمة أبطال الحكايات كالتالى:

الحكاية الأولى.. غادة عادل، كريم أنور، عارفة عبد الرسول، ومحمد مهران.

التانية.. أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، أحمد بدير، ومحمد جمعة.

الثالثة.. أحمد مالك، بيومى وبيومى، ومى الغيطى.

الرابعة.. دينا الشربينى، واحمد الفيشاوى، ومحمد علاء جمايكا، وليلى عز العرب.

الخامسة.. خالد النبوى وشيرين رضا.