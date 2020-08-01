شكرا لقرائتكم خبر عن حفل زفاف "سوكا" يقلب السوشيال ميديا.. اعرف كواليس الحكاية "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بمشهد لم يتخط عدة ثوان، نجحت الفنانة الشابة سلمى طارق، فى البقاء داخل الأذهان، بشخصيتها "سوكا" فى فيلم "أبو على" للفنان كريم عبد العزيز الذى عرض عام ٢٠٠٥ بدور العرض السينمائى.

واستمرت سلمى طارق طوال الـ ١٥ عاما السابقين تستخدم فى الكثير من الأفيهات، وأصبحت صورتها فى فيلم "أبو علي" من أشهر الكوميك التى يستخدمها رواد السوشيال ميديا، ونجحت فى رسم شخصية الفتاة المثيرة للمشاكل فى كل مرة يتم استخدام صورتها.

وفى مفاجأة كبيرة ظهرت الفنانة الشابة فى لوك جديد لها بعد اختفاء دام لأكثر من خمسة عشر عام منذ ظهورها الأول فى فيلم أبو على، بشكل مختلف تماما عن ما اشتهرت به، وسرعان ما تداول رواد السوشيال ميديا صور لـ "سلمى طارق" التى ظهرت وهى فى كواليس تحضيرها لحفل زفافها.





وفي خلال ساعات قليلة انتشرت صور "سوكا" عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة مقارنة بظهورها الجديد والمختلف تماما عن ما اشتهرت به في دورها بفيلم "أبو على"، ونشرت خبيرة التجميل مي البيهي صور للفنانة الشابة في كواليس تحضيرها لحفل زفافها وآخري في ظهورها في الفيلم حيث ظهر الفرق الكبير بين الصورتين.

وفي تصريحات نقلتها بعض الصحف عن مصادر مقربة من الفنانة الشابة سلمي طارق، تأكد فيها أن تلك الصور هي لزفافها الذي تم تأجيله منذ شهر إبريل الماضي بسبب تفشي وباء كورونا المستجد.

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ولم تكن تلك المرة الأولي للفنانة الشابة التي تخطف فيها الأنظار اليها في ظهور جديد، فسبق لها ان أطلت في جلسة تصوير جديدة في نهاية عام ٢٠١٨، بشكل مختلف وهو ما تم مقارنته بصورها ايضاً في شخصيتها بفيلم أبو علي.