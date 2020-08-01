أرسنال بطلا لكأس الاتحاد الإنجليزي على حساب تشيلسي المزيد

نجح فريق أرسنال في التتويج ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، عقب الفوز على تشيلسي بنتيجة 2-1 في المباراة النهائية.

وافتتح تشيلسي التسجيل مبكرا في الدقيقة الخامسة عن طريق لاعبه الأمريكي كريستيان بوليسيتش.

الجابوني بيير إيميريك أوباميانج، مهاجم أرسنال، قلب الطاولة على تشيلسي، بعدما سجل هدفين قاد بهما "الجانرز" للقب.

وسجل أوباميانج الهدف الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 28، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 68.

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وبذلك ضمن أرسنال التأهل إلى النسخة المقبلة من الدوري الأوروبي، بعدما كان قريبا من الغياب عنها عقب الحصول على المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وباتت هذه المرة هي الـ14 التي يُتوج فيها أرسنال بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي، ليبقى أكثر الفرق حصولا على اللقب.

ويتفوق أرسنال بفارق لقبين عن مانشستر يونايتد، الذي نجح في الحصول على الللقب 12 مرة من قبل.

يُذكر أن مانشستر سيتي هو حامل لقب النسخة الماضية من البطولة، ولكنه ودع هذه النسخة من نصف النهائي أمام أرسنال نفسه.