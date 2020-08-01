مصر تعترض على أحد بنود إنذار ملاحي أصدرته تركيا بتنفيذ أعمال مسح سيزمي بمنطقة اقتصادية تابعة لها بالبحر المتوسط وتعتبره انتهاكًا لحقوقها السيادية المزيد

الخليج 365السبت 2020/8/1 10:18 م بتوقيت أبوظبي
رفضت مصر أحد بنود إنذار ملاحي أصدرته تركيا بتنفيذ أعمال مسح سيزمي بمنطقة اقتصادية تابعة لها بالبحر المتوسط، معتبرة إياه انتهاكا لحقوقها السيادية.
وقال أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السبت، إننا نعترض على تداخل النقطة رقم (8) الواردة بالإنذار الملاحي مع المنطقة الاقتصادية الخالصة المصرية.
وأكد أن الإجراء لا يتفق مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ويخالف القانون الدولي، ويشكل انتهاكاً واعتداءً على حقوقنا السيادية في منطقتها الاقتصادية الخالصة بالبحر المتوسط.
وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية، على أن القاهرة لا تعترف بأي نتائج أو آثار قد تترتب على العمل بمنطقة التداخل.
وأشار إلى أن مصر أودعت إعلاناً لدى الأمم المتحدة بشأن ممارسة حقوقها في المياه الاقتصادية الخالصة وفق المادة 310 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في 11 يوليو 1983.
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