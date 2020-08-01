باسل خياط يُفجع بوفاة والده

“الفاتحة والدعاء له أكرمكم الله”، بهذه الجملة نعى النجم السوري باسل خياط والده سمير خالد الخياط الذي توفي اليوم السبت.

وكتب “خياط” عبر حسابه على انستغرام: “أبي كنت أتمنى ان تغفو عيناك الطيبتان على وجهي قبل أن ترحل. وداعا للرجل الأول في حياتي. وداعاً لحنانك الأبدي. وداعاً سمير خالد الخياط أبو باسل رحمك الله وأدخلك فسيح جناته إنا لله وإنا إليه راجعون الفاتحة والدعاء له”.

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وقد تلقى باسل خياط تعليقات عديدة من قبل الجمهور وزملائه الفنانين ووجوه معروفة تقدموا له بأحر التعازي.

ولم يكشف “خياط” تفاصيل أخرى حول مواعيد الدفن والعزاء.

أسرة موقع “الخليج 365” تتقدم بأحر التعازي من باسل خياط وعائلة الفقيد.