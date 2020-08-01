شكرا لقرائتكم هيفاء وهبي تنتصر.. ومحمد وزيري يخسر قضية "إثبات الزواج" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - في جولة انتصار جديدة، أعلنت الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، عن خسارة مدير أعمالها السابق محمد وزيري قضية إثبات الزواج التي كان تقدم بها لمحكمة الأسرة ليثبت زواجه منها، جاء ذلك بعد أيام من سجن وزيري على ذمة التحقيق في قضية نصب وسرقة أموال.

وكتبت تغريدة على موقع "تويتر": "محمد وزيري يخسر قضية محكمة الأسرة ويتم رفض دعواه لعدم وجود أصل العقد! وقضت المحكمة بجلسة اليوم ٢٠٢٠/٧/٢٨ بعدم قبول الدعوى وإلزام رافعها بالمصاريف وأتعاب المحاماة! شكرا المستشار ياسر قنطوش لأنك بذلت مجهودا كبيرا لإثبات الحقيقة والشكر الأكبر للقضاء المحترم!".

وكان محمد وزيري، مدير أعمال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، قد حرك دعوى قضائية لإثبات زواجه سرا من الفنانة اللبنانية، التي أكدت أنه قدم ورقة مزورة.

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وأظهرت وثيقة مسربة أن محمد وزيري، الذي كان يعمل مدير أعمال سابقا لهيفاء وهبي، رفع دعوى يوم 16 مايو/أيار الماضي في نيابة قصر النيل لشؤون الأسرة طالب فيها بإثبات زواجه من صاحبة "أنا هيفا"، وحملت الدعوى رقم 89 لسنة 2020..

يذكر أنه في الخامس من مايو الماضي، تقدمت النجمة اللبنانية، من خلال وكيلها القانوني بمصر المستشار ياسر قنطوش، ببلاغ يحمل رقم 17766 لسنة 2020 جنح قسم أول مدينة نصر، ضد مدير أعمالها السابق محمد حمزة عبد الرحمن محمد الشهير بـ"محمد وزيري".

هيفاء وهبي

وقال محامي هيفاء وهبي، في بلاغه، إن محمد وزيري كان يعمل مديراً لأعمال موكلته في مصر، وكان المعني بالتعاقد على الحفلات والبرامج والمسلسلات التي تخصها، كما كان يتولى تسلم القيمة المادية المتفق عليها للحفلات والمسلسلات من المنتجين والمتعهدين، إضافة إلى توليه إيداعها بالبنك في حساب هيفاء وهبي.

وأشار إلى أن محمد وزيري استغل التوكيل الذي حررته له هيفاء وهبي، وحصل على مبلغ 63 مليون جنيه (نحو 4 ملايين دولار) دون وجه حق من ممتلكاتها، وأودع المبلغ في الحساب الخاص به دون علم وهبي.