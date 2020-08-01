شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد حفل توزيع جوائز Gotham الجديد بعد تأجيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع ديدلاين عن الموعد الجديد لحفل توزيع جوائز Gotham في دورتها الـ30، حيث قال منظمو الحفل أن الجائزة المتخصصة في الأفلام المستلة ستنطلق في11 يناير من العام المقبل، وذلك بعد أن كان من المقرر انطلاقها في نوفمبر المقبل ولكن بسبب تفشي فيروس كورونا وما تلاه من تعطيل للعديد من الأفلام تقرر عقدها في يناير 2021 .

وفي سياق متصل أعلنت أكاديمية فنون وعلوم المسرح "الأوسكار"، تأجيل حفل توزيع جوائز الدورة الـ93 المقرر لها يوم 28 فبراير من كل عام إلى يوم 25 أبريل، بعد مباحثات ومشاورات كبيرة مع القائمين على الحفل الأشهر في تاريخ السينما، ووفقًا لصحيفة فارايتي، فإن الأكاديمية استقرت على تأجيل الحفل ليوم 25 إبريل بسبب تفشي وباء فيروس كورنا، بسبب تأجيل الكثير من تصوير الأفلام خلال الأشهر الأخيرة بسبب الوباء الذي انتشر في جميع أنحاء العالم.

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وقال ديفيد روبين، رئيس الأكاديمية والمدير التنفيذي في بيان رسمي: "إن أملنا في تمديد فترة الدورة القادمة وتاريخ جوائزنا، هو توفير المرونة التي يحتاجها صانعو الأفلام لإنهاء أفلامهم وإطلاقها في دور العرض للسماح لهم في المنافسة"، مضيفًا: "إن حفل توزيع جوائز الأوسكار المقبل وافتتاح متحفنا الجديد سيمثل لحظة تاريخية، حيث سيجمع عشاق السينما حول العالم ليتحدوا من خلال السينما".

وقالت أكاديمية فنون وعلوم السينما التى توزع جوائز الأوسكار، إنها ستشكل مجموعة لتطوير إرشادات التنوع والشمول التى سيتعين على صانعى الأفلام تلبيتها، حتى تصبح أعمالهم مؤهلة للترشح لجوائز الأوسكار.