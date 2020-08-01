شكرا لقرائتكم خبر عن النجوم يتقدمون بواجب العزاء لوفاة والد الفنان باسل الخياط والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفنان السوري باسل الخياط، منذ قليل، وفاة والدة في منشور عبر حسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام.
وكتب الخياط قائلاً "أبي، كنت أتمني أن تغفو عيناك الطينتان على وجهي قبل أن ترحل، وداعاً للرجل الأول في حياتي، وداعاً لحنانك الأبدي، وداعاً سمير خالد الخياط، أبو باسل، رحمك الله وأدخلك فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون، الفاتحة والدعاء له".
وسرعان ما استقبل الخياط الكثير من التعليقات لنعي والده من قبل النجوم والمشاهير، إبرزهم الفنانة كند علوش والفنانة درة.
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