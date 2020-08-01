شكرا لقرائتكم خبر عن باسل الخياط يعلن وفاة والده.. ويعلق: كنت أتمنى أن تغفو عيناك على وجهى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى منذ قليل، والد الفنان السورى باسل الخياط، الذى نعاه طالبا من جمهوره الدعاء وطلب الرحمة له، وكتب باسل الخياط عبر حسابه بـ "انستجرام"، "أبي، كنت أتمنى أن تغفو عيناك الطيبتان على وجهى قبل أن ترحل".





وتابع، وداعا للرجل الأول فى حياتى، وداعا لحنانك الأبدى، وداعا سمير خالد الخياط أبو باسل، رحمك الله وأدخلك فسيح جنانه. إنا لله وإنا إليه راجعون.

يذكر أن آخر أعمال باسل خياط كان في رمضان 2020، وهو مسلسل "النحات" تدور أحداثه في إطار تشويقي، ويشارك في بطولته الفنانة ندى بو فرحات، من تأليف بثينة عوض، ومن إخراج التونسي مجدي السميري، وعرض خلال رمضان.