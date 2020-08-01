شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حمدى يجمع أمير كرارة ونجوم الأهلى فى عطلة صيفية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان محمد حمدي، على مشاركة جمهوره ومتابعيه، بمجموعة صور جديدة من عطلته الصيفية الحالية التى يقضيها فى الساحل الشمالى مع نجوم الفن والكرة، عبر حسابه الشخصى بموقع الصور انستجرام.

وظهر حمدي في الصور التي نشرتها وهو يتوسط كلاً من الفنان أمير كرارة، والنجم رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي، وحارس المرمي شريف إكرامي، وعدد من أصدقائه، وكتب "الصحبة الحلوة أوي، كل سنة وانتوا طيبين".

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وكان الفنان محمد حمدى قد حرص منذ اسابيع، على بث مقطع فيديو للتعليق على ظاهرة التحرش، التى انتشرت بشكل كبير عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، والتى بدأت باتهام أحد الشباب بالتحرش بأكثر من 50 فتاة وابتزازهم.

وظهر حمدى، الذى نجح فى تجسيد شخصية البطل الشهيد خالد دبابة، فى أحداث مسلسل "الاختيار" الذى عرض فى السباق الرمضانى الماضى، على انتفاد ظاهرة التحرش التى انتشرت بشدة خلال الفترة الأخيرة، والتى يعانى منها بشكل كبير الفتيات يومياً.

وقال حمدى فى الفيديو الذى نشره عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام "الولد مخطئ وغلطان، وخلاصة الكلام هياخد عقابه وهيتحاكم، والقضاء هياخد مجراه ويحاسبه، انا مشكلتى فى ان البنى أدم دا فى دائرة معارفه، فى ناس بتحبه، انا بطلب من الناس انها تبطل تشتم فى أهل الناس، وبلاش نشتم فى أهله اكتر من كدا، الولد هيتحاكم".

وأضاف "البنت المصرية مظلومة، الناس بتتحرش بيها صبح وليل، ودا حقيقى مش هنضحك على نفسنا، شوفت فيديو لبنت بتتكلم عن انها بتنقى لبسها على حسب المواصلات الى هتركبها، يعنى لو هى راكبة مترو تلبس لبس معين، والاتوبيس ليه لبس معين، وهى راكبة عربيتها ليها لبس معين".