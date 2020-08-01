شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أغانى ألبوم إليسا الجديد "صاحبة رأى".. 18 أغنية إحداها بالفرنسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت النجمة اللبنانية إليسا، أغانى ألبومها الجديد الذى يحمل اسم "صاحبة رأى"، تزامنا مع احتفالا عيد الأضحى المبارك، ومن المتوقع أن يحصد الكثير من الإشادات لما تتمتع به إليسا من اختيارات موفقة دائما فى أغنياتها الرومانسية والتي جعلتها تحصد لقب "ملكة الإحساس".

وتعايد النجمة اليسا "ملكة الإحساس" جمهورها بباقة أغنيات مميزة قررت أن تطرحها خلال عيد الأضحى، والذى يعتبر الألبوم الثانى عشر في مسيرتها الغنائية تزمانا مع احتفالها بعامها العشرين فنيا.

ألبوم إليسا الجديد يتضمن 18 أغنية منوّعة، منها 12 أغنية باللهجة المصرية، و 5 باللهجة اللبنانية، وأغنية مفاجأة باللغة الفرنسية هي إعادة لأغنية النجمة الراحلة داليدا Mourir sur scène التي سبق أن أدتها على مسرح الأولمبيا الشهير في باريس ولاقت ترحيبا من الجمهور ما شجع اليسا على إعادة تسجيلها.

وفي ما يلي تفاصيل الألبوم وأغنياته:

1-"صاحبة رأي" تحمل عنوان الألبوم، وتختصر حياة وفكر إليسا وطباعها وكيفية مواجهتها المواقف، وهي من كلمات أسامة مصطفى، ألحان سامر أبو طالب، توزيع هادي شرارة. وكانت قد صدرت قبل اسبوع تقريبا من صدور الالبوم.ويقول مطلعها:

أنا صاحبة رأي وعايشة حياتي في وجهة نظري

ما بقولش كلام من ورا قلبي مش مؤمنة بيه

وأبويا علمني ما خفش ودايما أواجه قدري

وما دام على حق ما خفش دا مبدأ عايشة عليه

2-“أغانينا”: كلمات محمد قاياتي، ألحان محمد يحيى، توزيع عادل حقي. ويقول مطلعها:

غنينا اغاني غير الاغاني ماحنا لينا اغانينا

الناس ليهم معاني غيرنا وانت وانا لينا معانينا

يا سنين يا سنين

وافقيلنا نعيش ناسيين

اللي ورانا

3-“عظيمة”: كلمات نادر عبدالله، ألحان محمد رحيم، توزيع أحمد إبراهيم.ويقول مطلعها:

كنت دايما تحت ضغط

كنت دايما تحت رحمة حبي ليك

كنت مش بلاقيلي شط

كنت بغرق كل ما استنجدت بيك

4- “وفي”: كلمات علي المولى، ألحان جمال ياسين، توزيع كميل خوري،ويقول مطلعها:

عا قد ما إنت وفي

عا قد ما إنت خاين

متل اللي عم يقطع نفس

تا يشوف إذا بيضاين

5-“مباحة ليك”: كلمات بهاء الدين محمد، ألحان زعيم، توزيع نور.ويقول مطلعها:

يعنى لا عينى جت فـ عينيك

ولا فكرت فـ لحظه فيك

ولا حتى بان عليا حاجه

تدل على إعجابى بيك

ولا حتى وأنا مش واخده بالى

غلطت وإتدلعت عليك

وبرضه إديت الحق لنفسك

6-“حبة اهتمام”: كلمات أمير طعيمة، ألحان زياد برجي، توزيع أحمد إبراهيم. ويقول مطلعها:

مش عايزة منك اني أعيش دنيا ولا الأحلام

مش عايزة منك وعد يطلع في النهاية كلام

كل اللي طالباه إني احس بحبة اهتمام

7-“على حس حكايتنا”: كلمات وألحان رامي جمال، توزيع وسام عبد المنعم.ويقول مطلعها:

في ذكريات عايشة معانا لحد نهايتنا

وتعبت أعيش في البعد أنا... على حس حكايتنا

يرضيك تغيب وأغيب ونبقى نهينا دنيتنا

قولي أعمل إيه

8-“هعتبرك مت”: كلمات بهاء الدين محمد، ألحان مدين، توزيع أحمد عبد السلام. ويقول مطلعها:

ح اعتبرك مت ومن بكرا

أنا ح البس أبيض وأخلي

أصحابي وأهلي يهنوني

ح اعتبرك مت ولو جاني

مخلوق بعينيه ينكر موتك

ح اعتبره أنا زيك فـ عيوني

9-“غلطة وقت”: كلمات وألحان أيمن قميحة، توزيع كميل خوري.ويقول مطلعها:

حلفت،بعدك رح اتغير...

واشتقت، وبعدك فيي أثر....

وحرقت،صور الشوق وأكتر...

رح احرقهن كلن...

10-“أنا شبه نسيتك”: كلمات أمير طعيمة، ألحان وليد سعد، توزيع أحمد إبراهيم.ويقول مطلعها:

أنا شبه نسيتك

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تقريبا كده بفتكرك

على فترات متباعدة

أنا شبه نسيتك قلبي فـ نسيانك ما بقاش

محتاج أي مساعدة

11-“هنغني كمان وكمان”: كلمات شادي نور، ألحان محمد يحيى، توزيع إلهامي دهيمة.ويقول مطلعها:

لما نروح ونسافر حتة بعيدة

لما بندخل قصة حب جديدة

لما بنتجمع فمناسبة سعيدة

بنغني

لما نطير من الفرحة لعالم تاني

لما تضيق الدنيا علينا ونعاني

لما بنفصل من الدنيا دي ثواني

بنغني

12-“سمعني”: كلمات أسامة مصطفى، ألحان سامر أبو طالب، توزيع جورج قسيس،ويقول مطلعها:

لما بقلك روح

مش معناتا فل

معناتا إبقى

قد ما فيك من ميل لميل

لا تفارق يمي

قصص كتير ما بتعرفها

مش كل اللي مخبا بقلبي

بيطلع من تمي

13-“ليك لوحدك”: كلمات أسامة مصطفى، ألحان محمد يحيى، توزيع أحمد عبد السلام،ويقول مطلعها:

أنا كلي ليك لوحدك ودي مش محتاجه شرح

دا يادوب من حضن واحد خفيت من ألف جرح

لو حبك يبقى موتي

مين قلك عايزه اعيش

اصلا موتي الحقيقي لو يوم ما حضنتنيش

14-“وإنت قصادي”: كلمات ملاك عادل، ألحان مدين، توزيع أحمد عبد السلام،ويقول مطلعها:

وإنت قصادي

أنا للأحلى معاك بتغير

وبتتغير وياك قوانين الدنيا دي

ممكن واحد زائد واحد

تبقى بواحد لأ والحلو بيكمل عادي

15-“إلي الله”: كلمات عمر ساري، ألحان محمد بشار، توزيع كميل خوري،ويقول مطلعها:

إلي الله وإلك الدني

عيش فيها قد ما فيك

أنا والله مقهورة عا حالي

مش زعلاني عليك

16-“بنحب الحياة”: كلمات نصر محروس، ألحان محمد رحيم، توزيع أمير محروس،ويقول مطلعها:

إحنا بنحب الحياة

واللي بيحبو الحياة

أهلا بيهم عندنا

في عمرنا في قلبنا

منقول للحب آه

ونقول للكره لا

والليلة متجمعين

أجمل أحباب في عمرنا

17-“قهوة الماضي”: كلمات سهام الشعشاع، ألحان محمد رحيم، توزيع: كميل خوري،ويقول مطلعها:

ضمو لقلبي وحس عم ضمك إلك

بدي حدا شوفو إنت لو طل

إقعد بوجو عالهدا واتأملك

حبيبي

18- الاغنية الفرنسية " Mourir sur scène " ويقول مطلعها:

Viens, mais ne viens pas quand je serai seule Quand le rideau un jour tombera Je veux qu'il tombe derrière moi Viens, mais ne viens pas quand je serai seule Moi qui ai tout choisi dans ma vie Je veux choisir ma mort aussi

يشار إلى أن إليسا احتفلت في غلاف الألبوم وصوره بمرور عشرين عاما على مسيرتها الفنية، من خلال إعادة تجسيد بعض من أهم الصور في ألبوماتها السابقة، والعودة على مراحل أساسية فيها، مثل بدي دوب، وأيامي بيك، وحالة حب.