شكرا لقرائتكم خبر عن نشطاء السوشيال ميديا يسربون "صاحب المقام" بعد عرضه بـ24 ساعة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول عدد من نشطاء السوشيال ميديا، وبالتحديد موقع التغريدات "تويتر"، تسريب فيلم "صاحب المقام" للنجمين يسرا وآسر ياسين، وذلك بعد عرضه على إحدى المنصات الرقمية بـ 24 ساعة فقط، حيث أصبح الفيلم متاحاً

عبر مواقع مشاهدة وتحميل الأفلام، المنتشرة عبر شبكة الإنترنت.

وبعد تسريب فيلم صاحب المقام، أفتقد رواد المنصة، ميزتهم الحصرية في مشاهدة الفيلم قبل عرضه في دور العرض السينمائية دونا عن غير المشتركين في هذه الخدمة، حيث أصبح متاحا لأي شخص العثور على الفيلم وتحميله بسهولة عبر شبكة الإنترنت.

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فيلم "صاحب المقام" بطولة يسرا، آسر ياسين، أمينة خليل، بيومى فؤاد، وريهام عبد الغفور، ونسرين أمين، ومحمود عبد المغنى وانجى المقدم تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل، وتعود يسرا بالفيلم الى السينما بعد غياب 7 سنوات منذ تقديمها فيلم "جيم أوفر" بمشاركة مى عز الدين وتم عرضه عام 2012.

ويعد فيلم "صاحب المقام" هو عودة يسرا للسيما بعد عرض فيلم "جيم أوفر" مع مى عز الدين الذى عرض منذ 7 سنوات فى السينمات، كما اعتذرت عن مشاركتها فى فيلم "أهل العيب" للمؤلف تامر حبيب والنجمة منة شلبى، وذلك بعد عدة تعديلات فى السيناريو، وتم تأجيل الفيلم بسبب العديد من الاعتذارات التى تعرض لها الفيلم.