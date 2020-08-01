شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم الغسالة تريند محرك البحث جوجل بعد تصدره الإيرادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر فيلم "الغسالة" بطولة الفنانة هنا الزاهد والفنان أحمد حاتم، تريند محرك البحث جوجل، بعد عرضه بدور السينما المصرية منذ وقفة عيد الأضحى المبارك، والذى تصدر إيرادات السينما، حيث حقق ليلة أمس الجمعة فى ثانى أيام عرضه مليون جنيه، ليصبح إجمالى إيراداته منذ طرحه مليون و167 ألف جنيه، ومن المتوقع أن تتزايد إيراداته خلال أيام عيد الأضحى، وما بعدها.

وجاءت الإيرادات العامة للأفلام هزيلة مقارنة بالسنوات الماضية، حيث لم يطرح سوى فيلم الغسالة هذا الموسم، بعد أن تجنب المنتجون خسائر الكورونا بعد قرار تشغيل السينمات بنسبة 25%.

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وتدور الغسالة حول عمر، الذي يحاول استخدامها كآلة زمن للتخلص من العقبات التي تمنعه من الارتباط بحب حياته. الفيلم من إنتاج سينرجى فيلمز ونيو سينشرى وأفلام مصر العالمية.

فيلم "الغسالة" يشارك في بطولته النجوم محمود حميدة وأحمد حاتم وهنا الزاهد، بالإضافة إلى محمد سلّام وبيومي فؤاد وأحمد فتحي وطاهر أبو ليلة، مع ضيوف الشرف محمد ثروت ومحمود الليثى وعلى الطيب، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجمة شيرين رضا.