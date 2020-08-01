شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. جومانا مراد تعايد جمهورها بعرض مسلسل "مدرسة الحب 3" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل النجمة جومانا مراد، بعرض الجزء الثالث من مسلسل «مدرسة الحب»، والذى تقوم ببطولته وإنتاجه، ويشاركها به نخبة مميزة من نجوم الدراما فى مصر والعالم العربى، وذلك بداية من يوم غد الأحد، فى تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

وتخوض جومانا مراد، بـ "مدرسة الحب3"، تجربتها الإنتاجية الرابعة، حيث سبق وأنتجت مسلسلات "انتقام وردة"، و"الخيط الأبيض"، و"هيك تجوزنا"، وتم تصوير العمل الجديد على مدار عامين بين القاهرة، ودبى، وبيروت، ودمشق، وبعض المدن والعواصم الأوربية.

ويضم "مدرسة الحب3"، باقة من أهم نجوم الدراما فى مصر، أمثال أمير كرارة، وخالد الصاوى، ومى سليم، ومحمد لطفى، ولقاء سويدان، ويقوم مصطفى قمر، ببطولة إحدى الحكايات داخل المسلسل، بالإضافة إلى تقديمه الأغانى بالجزء الخاص به.. كما يعتبر هذا العمل الدرامى، هو الظهور الأخير للفنان الكبير الراحل فاروق الفيشاوى.

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أما أغنية التتر، فسيقوم بتقديمها النجم تامر حسنى، وهو من كلمات أحمد المالكى، وألحان شريف بدر، وتوزيع موسيقى هيثم راضى، كما تقدم النجمة كارول سماحة، أغنية خاصة بحكايات جومانا مراد، بعنوان «قلبى وقع»، من كلمات سهام شعشاع، وألحان محمد رحيم.

واستكملت النجمة جومانا مراد، تصوير "مدرسة الحب3"، وتم الانتهاء من عمليات المونتاج ووضع اللمسات النهائية عليه، بعد توقف دام لفترة، بسبب تعرضها لعملية نصب من قبل الأخوان أمير نعمو، وصفوان نعمو، مما جعلها تلجأ إلى القضاء، والذى حكم بأحقيتها فى ملكية المسلسل، وسجن الأول، وخروج الثانى من محبسه بكفالة وذلك بشكل مؤقت، لصدور حكم قضائى ضدهما بملاحقتهما دوليًا بواسطة الإنتربول.

يذكر أن آخر أعمال جومانا مراد، مسلسل "خيانة عهد"، والذى تم عرضه بموسم رمضان المنقضى، والذى حققت من خلاله نجاحًا كبيرًا بتقديمها لشخصية "شيرين"، حيث فازت بجميع الاستفتاءات الفنية العربية التى شاركت بها، كأفضل ممثلة دور أول، بالإضافة إلى مشاركتها كضيفة شرف بمسلسل "سكر زيادة"، والذى قدمت من خلاله الكوميديا للمرة الأولى بمشوارها الفنى، وتم عرضه بنفس الماراثون الدرامى.

مسلسل "مدرسة الحب3" بطولة جومانا مراد، وبولنت إينال، ومراد يلدريم، ومصطفى قمر، ومى سليم، وأمير كرارة، وخالد الصاوى، ولقاء سويدان، وفاروق الفيشاوى، وصفاء سلطان، وطلال ماردينى، ويزن السيد، تأليف معتز فتيحة، وإخراج تامر إسحاق، وليث ربايعة.