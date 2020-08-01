محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
أعرب الفنان محمود عبد المغني عن سعادته بردود فعل جمهوره بعد ظهوره ضيف شرف في فيلم "صاحب المقام"، الذي عُرض على منصة شاهد، تزامنا مع عيد الأضحى.
ونشر "عبد المغني" صورًا من بعض التعليقات التي تلقاها، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك".
وعلق عبدالمغني: "مبسوط بردود أفعالكم على الفيلم وعلى شغلي على وجه الخصوص، أحلى إحساس الممثل ممكن يعيشه إن الجمهور يحس بيه ويعيش معاه ويقدر شغله".
وأضاف: "ده جزء من ردود أفعال الناس على فيلم صاحب المقام، شكرا للمخرج محمد العدل، اللي كان عايش معايا نفس إحساس المشهد بحبك جدا وإنت مكسب كبير للسينما".
وتابع محمود: "شكرا للراجل الجدع ابن البلد أحمد السبكي، شكرًا للأستاذ إبراهيم عيسى، الذي يغوص في أماكن لم يتطرق لها أحد، شكرا لكل زمايلي الممثلين وعلى رأسهم حبيبي المحترم آسر ياسين".
فيلم "صاحب المقام" بطولة يسرا، وآسر ياسين، وأمينة خليل، وبيومي فؤاد، وبه العديد من ضيوف الشرف منهم ريهام عبدالغفور، ومحمود عبدالمغني، وإبراهيم نصر، وميدو عادل، وإبراهيم نصر، ومن تأليف إبراهيم عيسى، وإنتاج أحمد السبكي، وإخراج محمد العدل.
كانت هذه تفاصيل خبر صور| بعد عرض "صاحب المقام".. محمود عبدالمغني يحتفل بردود فعل الجمهور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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