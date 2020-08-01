صورة| وفاة والد باسل خياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :
أعلن الفنان باسل خياط، منذ قليل، عن وفاة والده، عبر حسابه على إنستجرام.
وكتب باسل: "أبي كنت أتمنى أن تغفو عيناك الطيبتان على وجهي قبل أن ترحل.. وداعا الرجل الأول في حياتي.. وداعا لحنانك الأبدي.. وداعا سمير خالد الخياط أبو باسل.. رحمك الله وأدخلك فسيح جناته.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. الفاتحة والدعاء له".
يذكر أن باسل خياط، قدم مؤخرا، بطولة مسلسل "النحات" من كتابة بثينة عوض وإخراج مجدي السميري.
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