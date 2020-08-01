"فنانتي وصديقتي المفضلة".. رامي جمال يهنئ إليسا بعد طرحها "صاحبة رأي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: حرص المطرب رامي جمال على تهنئة المطربة اللبنانية إليسا، بمناسبة طرح ألبومها الجديد "صاحبة رأي"، اليوم. وكتب رامي، تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر": "مبروك يا فنانتي وصديقتي المفضلة والجدعة، الشغل معاكي ممتع وممتع أكتر وجودي في وسط الأسامي الجميلة والفنانين المشاركين في صناعة ألبومك التحفة ده، بالتوفيق يا حبيبتي وأشوفك دائما ناجحة وسعيدة وصاحبة رأي". وردت إليسا على تهنئة رامي: "حبيبي رامي، أنت ملك بفنك وأخلاقك، ويارب دايما نبقى نتعاون ونفرح على حس حكايتنا وفننا". رامي جمال يشارك في ألبوم إليسا الجديد بأغنية من كلماته وألحانه. كما يستعد لطرح ألبومه الجديد، الذي جهز له خلال فترة العزل المنزلي.

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