صور| رانيا يوسف تكشف تفاصيل أحدث أعمالها "شارع 9"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعربت الفنانة رانيا يوسف عن سعادتها ببداية تصوير مشاهدها في مسلسل "شارع 9" بإحدى العمارات بمنطقة المعادي.

وأضافت رانيا، في تصريحات صحفية، أن فريق العمل يعمل باحترافية شديدة ويأمل في تقديم عمل متميز، مشيرة إلى أنها سعيدة بالعمل في مسلسل يضم نخبة من النجوم منهم أحمد وفيق ومحمود عبدالمغني ونرمين الفقي وإيمان العاصي وهدى الإتربي، بالاضافة إلى المخرج محمد عبدالخالق، الذي سبق وتعاملت معه كثيرا، والسيناريست حسين مصطفى محرم.

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وأضافت أنها تجسد خلال المسلسل شخصية الدكتورة راجية، وهي تعمل طبيبة نفسية.

يذكر أن الشركة المنتجة للعمل، برئاسة المنتج إبراهيم إسحق، وقعت بروتوكول مشتركا مع نقابة المهن السينمائية، برئاسة النقيب مسعد فودة، للاستعانة بالكوادر الفنية الجيدة والمواهب المتميزة من شباب المؤلفين والمخرجين والعاملين خلف الكاميرا.