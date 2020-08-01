فيديو| بطولة ليام نيسون.. طرح الإعلان الرسمي لفيلم "Honest Thief"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
طرحت الشركة المنتجة لفيلم "Honest Thief"، مساء أمس، الإعلان الرسمي للفيلم عبر موقع يوتيوب.
و"Honest Thief" من بطولة ليام نيسون، كيت والش، جيفير دونوفان، وإخراج مارك ويليامز، الذي شارك في تأليفه مع ستيف ألريش.
ويحكي الفيلم عن "توم" ويجسده ليام نيسون، وهو سارق بنوك يريد أن يعيش حياة آمنة بعد وقوعه في قصة حب، إلا أن اثنين من عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي لا يرحمانه، بحسب ما جاء في موقع "IMDB".
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