بهذه الكلمات.. ميريام فارس تحتفل بـ"عيد الجيش اللبناني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
حرصت المطربة اللبنانية ميريام فارس على الاحتفال بـ"عيد الجيش اللبناني"، الـ75، الموافق اليوم 1 أغسطس.
وكتبت ميريام فارس تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، :"75 سنة شرف تضحية ووفاء، الله يحمي جيش بلادي، كل عام وأنتم بخير و أبطال، عيد الجيش اللبناني".
وطرحت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، يناير الماضي، فيديو كليب أغنية "حبيبي سعودي"، عبر قناتها الخاصة بموقع "يوتيوب".
أغنية "حبيبي سعودي" من كلمات وليد الخشينة، وألحان يوسف العماني، وماستر محمد عصمت
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