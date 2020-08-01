المطرب محمد الشيخ يطرح ثانى أغانى الألبوم الجديد

يستعد الفنان والمطرب السورى محمد قاسم الشهير "محمد الشيخ" لطرح ثانى أغاني الألبوم الجديد التى تحمل اسم "أنا علمت على الكل"، والمقرر طرحها عبر قناتة الرسمية على موقع الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب"، وموقع انغامى، والمنصات والمتاجر الإلكترونية، كما سيقوم بطرح

أغانى الألبوم بشكل منفرد تباعاً على طريقة السينجل.

أغنية "أنا علمت على الكل" من كلمات الفنان الغنائي محمد الشيخ، توزيع موسيقى حسن إبراهيم،تسجيلات ستديو صوت الحب عبدالكافي زكورة، مكساج عماد ديابه

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راديو سكريم.

وأشار المطرب محمد قاسم إلى أنه بصدد الانتهاء من تسجيل جميع أغانى أجدد ألبوماته لطرحه قريبًا بالأسواق.



الجدير بالذكر المطرب محمد قاسم سورى الجنسية ،له العديد من الأغان فى الفترة السابقة والتى حققت ناجحا كبير،ومنها أغنية "نحن زلم الجد الجد،ويا شريانى"، وغيرها الكثير من الاغاني التي حققت نجاحات تضاهي اغاني النجوم العالمية.