ابنة ونيس .. من هي ريم أحمد الذي سخر محمد صبحي من حملها

تصدرت الفنانة الشابة ريم أحمد، مؤشرات بحث جوجل، خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما نشر النجم محمد صبحي صورة لها، التي قدمت معه شخصية "هدى" في مسلسل "ونيس"، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، معلقًا على خبر حملها بطريقة كوميدية.

وكتب النجم محمد صبحي، :"لسه أنا عايش أيام ريم لما كان عندها خمس سنين.. شُفت صورة ريم بمنظرها

ده اتجننت.. وصرخت وقُلت لأ لأ لأ .. ريم حامل؟ لأ مش أنا يا ماما.. أنتي مش حامل أبداً.. ده انتفاخ.. وعايزك ترجعي هدى الزئردة".

وتابع:"ولازم أعرف مين السبب في الانتفاخ ده.. طه؟؟ بعدين فوقت واستوعبت.. فرحت.. مبروك ابنتي الغالية ريم ومبروك لجوزك طه وتقومي بالسلامة".

وجدير بالذكر أن الفنانة الشابة ريم أحمد، احتفلت بزفافها على الفنان طه خليفة، 2018، وحضر حفل الزفاف أصدقاء العروسين إلى جانب عدد من نجوم الفن.

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الفنانة الشابة ريم أحمد، مواليد 23 يناير 1990، بدأت مشوارها الفني وعمرها لا يتجاوز الأربعة أعوام تحديدًا عام 1994.

واشتهرت ريم أحمد، بدور هدى بمسلسل يوميا ونيس والذي شاركت بجميع أجزائه، وقد حصلت عام 2011 على بكالوريس بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

كما أنها شاركت في بطولة عدد من المسرحيات منها روميو وجوليت وماما أمريكا.