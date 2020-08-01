فيديو .. ريهام سعيد تستغيث بشرطة مارينا بعد تعرضها للتحرش

أعلنت الإعلامية ريهام سعيد تعرضها للتحرش، من خلال فيديو، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وظهرت "ريهام" في الفيديو من إحدى القرى السياحية بمنطقة الساحل الشمالي، تسنجد بشرطة مارينا، بعد واقعة تعرضها للتحرش اللفظي من قبل

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شباب، بعدما طلبوا منها إلتقاط صور معها ولكنها رفضت، فقام الشباب بترديد بعض العبارات المسيئة لها أمام أطفالها .

شاهد الفيديو ..



يذكر أن، محكمة جنح مستأنف الجيزة أصدرت قرارها منذ فترة،

ببراءة الإعلامية ريهام سعيد في الدعوى المقامة ضدها ‏من ‏قبل سيدتين من أصحاب الوزن الزائد بسبب تصريحاتها عن السمنة‎.‎

ورفضت المحكمة الدعوى المقامة من المحامي أشرف ناجي خلال عام 2019 ضد الإعلامية ريهام سعيد والاتهامات الموجهة إليها ‏بإهانة ‏الأشخاص الذين يعانون من أمراض السمنة، خلال إحدى حلقات برنامجها على إحدى القنوات الفضائية.

