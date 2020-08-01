عبد المنعم العامري يعايد الجمهور بأغنية "كلي إلك"

أطلق الفنان الإماراتي عبد المنعم العامري أحدث أغنياته المنفردة بعنوان "كلي إلك" متعاوناً بها مع روتانا للصوتيات والمرئيات، من كلمات الشاعر عادل السعيدي، وألحان علي سالم، وتوزيع تراث نمير، ومكس وماسترنغ سامر سالم.

وتأتي أغنية "كلي الك" التي طرحت عبر قناة روتانا الرسمية على موقع اليوتيوب، ضمن الأغنيات التي تحمل كلمة عاطفية لمحب مشتاق لمحبوبته.

وأعرب العامري عن سعادته بالأصداء الأولى لأغنية "كلي الك" بين

الجمهور، والتي أخذت الوقت الكافي لتجهيزها من توزيع موسيقي وتنفيذ، مؤكداً أنها من الأغنيات الجميلة التي تحمل أحاسيس وأسلوب غنائي يقدمه للمرة الأولى في مشواره الغنائي، موضحاً أنه يعمل على تجهيز مجموعة أخرى من الأغنيات المنفردة الجديدة التي سيقدمها خلال الفترة المقبلة.