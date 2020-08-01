الغسالة يحقق مليون و١٨٠ ألف جنيه في أول يومين عيد

نجح فيلم الغسالة في تحدي الخوف من الكورونا وفتح السينمات بنسبة ٢٥ بالمئة فقط من مقاعدها واستطاع تحقيق مليون و١٨٠ ألف جنيه مصري في يومين.
والفيلم يعرض في أكثر من مئة دار عرض وسط إجراءات إحترازية عكستالجانب الحضاري للجمهور المصري والتزامه بالمحاذير التي قررتها الحكومة المصرية للوقاية من جانحة الكورونا.
فيلم الغسالة من إنتاج نيو سينشري وسينرجي فيلمز وأفلام مصر العالمية، توزيع دولار فيلم، وبطولةأحمد حاتم وهنا الزاهد ومحمود حميدة وشيرين رضا وبيومى فؤاد ومحمد سلام وأحمد فتحى وطاهر أبو ليلة وعدد من ضيوف الشرف، وهو من تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد.
وتدور أحداثه في إطار كوميدي خيالي حول غسالة تتحول إلى آلة زمن مما يخلق العديد من الصراعات والمفارقات الكوميدية.
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