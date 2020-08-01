بعد غياب 8 سنوات .. اليوبيل البمبي يعيد أمل رزق للمسرح

تألقت النجمة أمل رزق فى العرض المسرحى "اليوبيل البمبى" والذى تم تصويره مؤخرا بالمبادرة التى أطلقتها وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم "إضحك .. فكر .. إعرف". أعادت مسرحية "اليوبيل البمبى" النجمة أمل رزق بعد غياب دام ٨ سنوات عن المسرح وكان آخر عمل مسرحى شاركت به مسرحية رئيس جمهورية نفسه بطولة محمد رمضان . بعد غياب دام ٨ سنوات عن المسرح وكان آخر عمل مسرحى شاركت به مسرحية رئيس جمهورية نفسه بطولة محمد رمضان . Advertisements تقدم أمل رزق خلال مسرحية اليوبيل البمبى التى تم تصويرها على المسرح القومى شخصية جديدة وكوميدية "لاكي ماكي" . يشارك النجمة أمل رزق بطولة مسرحية اليوبيل البمبى الفنانون مفيد عاشور ويوسف إسماعيل وسامح بسيونى ولبنى ونس وهى من إخراج محمد عمر عن قصة للكاتب لأنطون تشيخوف .

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